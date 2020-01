L’elogio di Forbes alla Costiera Amalfitana: “Una delle esperienze migliori”

Ancora una volta all’estero parlano della Costiera Amalfitana. La rivista statunitense Forbes, attraverso il sito web ufficiale, ha elogiato i territori della Divina, indicandoli come meta indimenticabile per le proprie vacanze.

“L’Italia è straordinariamente popolare perché c’è sempre qualcosa di nuovo da esplorare lì -si legge dalle parole di Rachelle Stepner- Le persone sono alla ricerca di nuove esperienze e puoi trovare qualsiasi cosa in Italia.

È assolutamente da vivere la Costiera Amalfitana sia dalla terra che dal mare: entrambi i casi offrono una prospettiva diversa di questo paesaggio mozzafiato. Guidando nella famosa strada tortuosa della Costiera Amalfitana, sei sospeso tra le scogliere a picco sul mare. Intorno ad ogni curva c’è un’altra visione magica. Dal mare, sei in grado di vedere la meraviglia del posto davanti a te; queste città verticali sono impossibilmente costruite nelle scogliere, con le loro case in ogni colore dell’arcobaleno.

Trascorrere la giornata in barca privata a vela lungo la Costiera Amalfitana e Capri è una delle tue esperienze di viaggio più memorabili. Hai alcuni dei paesaggi più magnifici del mondo che ti circondano. Il tuo Capitano può portarti lontano dalla folla e trovare una baia privata o un’insenatura per farti fare il bagno. Puoi facilmente attraccare in una qualsiasi delle città famose della costa e se vuoi passeggiare ed esplorare. La parte migliore è andare a pranzo in uno dei ristoranti sul mare accessibili solo in barca”.