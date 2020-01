Le Wister a Vico Equense lanciano il manifesto 2020

Facciamo una STRA.GE: strategie di genere

Le Wister (donne a sostegno di ambienti Inclusivi ) a Vico Equense lanciano il manifesto 2020

Facciamo una STRA.GE. (STRAtegia di GEnere) ma senza violenza solo con le parole: #Inclusione – #Politica – #Grinta – #Diversità – #Visibilità – #Ragazze – #Presenza – #Grinta – #Confronto – #resistenza – #Multiculturalismo – #Monetizzare – #Parola – #Consapevolezza – #Laicità – #Coraggio

Le Wister (Women for Inclusive and Smart TERritories) si sono riuinite a Vico Equense per lanciare il loro manifesto da cui riemergono i pilastri per una società sostenibile, inclusiva e paritaria. Le discriminazioni di genere, i pregiudizi, sono tutt’altro che sepolti, con linguagi nuovi queste donne vogliono anche riportare al centro del dibattito politico e sociale le emergenze di una società in cui le giovani danno tutte le emancipazioni per scontate.

Ingegnere, filosofe, giornaliste, economiste, avvocate hanno scelto per la seconda volta Vico Equense per lanciare il programma dell’anno. “L’obiettivo è creare consapevolezza partendo dal basso anche dai piccoli centri dove la movimentazione è fondamentale per far crescere consapevolezza sui problemi di genere – afferma dice Flavia Marzano leader del gruppo, docente di Tecnologie per la PA alla Sapienza. Conto di poter sostenere percorsi formativi in tutta la penisola sorrentina e di creare al più presto una mappa di valutazione dell’impatto di genere in Italia.

Maria Pia Rossignaud