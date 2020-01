LE SARDINE CAMBIANO PIAZZA PER IL COMIZIO A Bibbiano. Da Sorrento corrispondente di Positanonews

Tuttavia, sottolineano le Sardine, “dato che per noi la priorità sono i cittadini lunedì sera faremo un’assemblea pubblica a Bibbiano dove capiremo quale è la volontà delle persone. Se vorranno una manifestazione con 7mila persone nella piazza data dalla Questura o se preferiscono non fare nulla”. “Salvini – aggiungono – vorrà strumentalizzare questa piazza, lo impediremo”. Per l’assemblea pubblica di lunedì sera sono stati avviati contatti ma non è stato ancora definito un luogo.

La Lega aveva fatto sapere di aver prenotato la piazza appena scoccata la mezzanotte “per essere sicuri di arrivare primi rispetto a ogni altro partito riconosciuto”, sottolineando che “lo spazio spetta alla Lega”, in quanto partito.