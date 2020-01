LE GROTTE DI Lascaux A NAPOLI

Le grotte di Lascaux , pietra miliare nella storia dell’uomo, per i suoi contenuti storici e artistici, in una ricostruzione digitale e effetti di mapping light , come solo il Museo Archeologico sa fare, saranno presentate in una mostra a partire dal 31 gennaio 2020.

L’esposizione, per la prima volta in Italia, sarà un suggestivo viaggio a ritroso nel tempo: grazie alle moderne tecnologie, nelle sale del MANN, saranno riprodotti gli ambienti e le straordinarie pitture rupestri delle famose Grotte di Lascaux, capolavoro dell’Uomo di Cro-Magnon scoperto in Francia nel 1940.

L’exhibit, che sarà visitabile sino al prossimo 31 maggio, rappresenterà non soltanto il frutto della rete culturale stabilita con la Società pubblica “Lascaux- L’esposizione internazionale”, il Dipartimento di Dordogne-Périgord e la Regione della Nouvelle Aquitaine, ma sarà anche un’anticipazione simbolica della presentazione all’Archeologico, dal prossimo 28 febbraio, del nuovo allestimento della collezione “Preistoria e Protostoria”.