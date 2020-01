Lauren Lombardo, amica di Positanonews, in gara per la copertina di Jet Set Magazine e 50 mila dollari. L’invito a votarla diventa virale. L’abbiamo conosciuta a Positano, in Costiera amalfitana, insieme a Frank Carpegna, nostro grande storico collaboratore, che vive in Costa d’Amalfi, dopo aver lasciato la caotica, ma amata, New York e Wall Street per le tranquille e filosofiche camminate in montagna. Ecco l’articolo dell’incontro cliccando qui

Allora che dirvi? Votiamola! Ecco l’appello.

Buon Anno Nuovo!!

Ladies and Gentleman… Mentre state sorseggiando il caffè vi chiedo un attimo per me. Una volta al giorno votate per me, tra il 14-23 (per il top 20) gennaio cosi’ posso vincere la copertina di Jet Set Magazine

e $50,000 dollari.

https://www.jetsetmag.com/model-search/2020/lauren-lombardo

Biografia:

Nel 2013, Lauren Lombardo si è trasferita a Napoli per scoprire le sue origini italiane e anche per vivere la vera vita di un artista, per dipingere e scrivere in Italia. Lauren ha creato il painting aperitivo molto popolare a Napoli e poi in Costiera, a Roma e in Spagna.

La Lombardo è l’autrice di due libri per i bambini che sono usciti in Italia nel 2015. Adesso l’artista ha brevettato un accessorio per viaggiare che si chiama il “Butterfly Hat” e ha aperto un brand a New York ispirato all’italia, ai suoi viaggi e le sue avventure.

Betty and Bradley è un brand che cambia come vesti e come viaggi.

Jet Set Magazine è la rivista per affluent lifestyle.

Se dovesse vincere , la Lombardo potrebbe essere la cover girl e portare a casa $50,000. La Lombardo userebbe questi soldi per lanciare il suo brand e pagare il suo Master in Business administration. Lauren ama i bambini e vuole dare loro la possibilità di creare e imparare l’arte nelle scuole.

Lauren vuole che la brand di accessori per viaggiare sia un outlet per donare soldi alle scuole con lo scopo di migliorare i programmi di arte. L’arte e l’Italia hanno salvato l’anima di questa artista, Lauren Lombardo. Aiutatela a vincere votando una volta al giorno fino alla fine della competizione a Marzo. Condividi questo link. Votate e condividete!

Se qualcuno merita Miss Jet Set, è la nostra artista New Yorkese/Vomerese Lauren Lombardo!