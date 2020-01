L’ALTRO CALCIO IL NAPOLI CEDE IN PRESTITO CICIRETTI ALL’EMPOLI

EMPOLI – Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, l’Empoli ha annunciato “di aver acquisito raggiunto l’accordo con la Società Sportiva Calcio Napoli per l’acquisizione, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, del diritto alle prestazioni sportive di Amato Ciciretti“. Classe 1993 Ciciretti è cresciuto nella Lazio ed è passato nella Primavera della Roma; in seguito esperienze con Carrarese, L’Aquila, Pistoiese e Messina. Nell’estate del 2015 il passaggio al Benevento, dove resta per quattro stagioni nelle quali ha partecipato alla scalata dalla Serie C alla Serie A. In seguito è stato acquistato dal Napoli che lo ha girato dapprima al Parma, poi all’Ascoli.