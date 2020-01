L’Alma Salerno in campo per Marta Naddei . Un bell’articolo di Andrea Pellegrino su Repubblica Napoli L’Alma Salerno torna sul parquet del PalaTulimieri per la prima sfida del 2020 ricordando Marta Naddei. I granata, sabato alle ore 16, sfideranno la capolista Rasulo Edilizia Bernalda, nel campionato di calcio a 5. Dopo la buona prova mostrata contro il Real Team Matera, dalla quale la compagine salernitana è uscita a mani vuote, la squadra guidata da Ivan De Riggi proverà a strappare il secondo successo interno del campionato.

Assente – per i salernitani – il venezuelano Carlos Sanz Salcedo, laterale s all’occorrenza centrale, impegnato con la propria rappresentativa nella rassegna continentale di calcio a 5. L’Alma, rivitalizzata da un mercato che ha portato alla corte della formazione granata ben cinque elementi di categoria, onorerà la memoria della giovane giornalista salernitana Marta Naddei, addetto stampa dell’Alma da diversi anni, prematuramente scomparsa lo scorso 28 dicembre. Parte integrante della famiglia Alma, a lei sarà dedicato un minuto di raccoglimento prima della partita. Le squadre, prima dell’inizio delle ostilità, indosseranno una divisa che ne ricorderà la sua grande passione: quella Corea a cui era tanto legata e che aveva vissuto in diversi viaggi fatti durante l’anno, dalla quale scriveva della sua amata Salerno. Prima del fischio d’inizio sarà posto uno striscione al centro del PalaTulimieri, che ne conserverà per sempre la memoria, e un mazzo di fiori che verrà consegnato alla famiglia.