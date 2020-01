La strada di Cetara da domani riapre ai mezzi pubblici, la Sita garantisce dieci corse giornaliere che aumenteranno dal 7 gennaio

Cetara. Da domani, sabato 4 gennaio, la strada del borgo della costiera amalfitana, chiusa dallo scorso 21 dicembre al chilometro 46 a seguito degli eventi franosi, sarà riaperta al transito esclusivamente dei mezzi di trasporto pubblico locale. E’ quanto stabilito dal sindaco Roberto Della Monica con una specifica ordinanza al fine di garantire ai residenti del Comune il raggiungimento dei luoghi di lavoro e studio, data l’imminente riapertura delle scuole dopo le festività natalizie. La riapertura è, però, limitata a dieci corse giornaliere e da martedì 7 gennaio dovrebbero riprendere a pieno regime anche le corse della Sita. Della Monica ha dichiarato di aver chiesto con forza al tavolo tecnico tenutosi nella giornata di ieri presso il Genio Civile che il trasporto pubblico per studenti e lavoratori venisse garantito, assumendosi tutte le responsabilità del caso, per non creare ulteriori disagi agli abitanti di Cetara ed Erchie. Quindi, ha precisato il primo cittadino, da domani sabato 4 gennaio saranno attivate dieci corse dalla Sita e da martedì 7 gennaio si aggiungeranno altre quattro corse negli orari di punta.