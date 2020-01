La ricetta di San Valentino. I “Whoopie” C’è un giorno dell’anno che tira fuori il lato più romantico di tutti noi: è San Valentino! In questa ricorrenza speciale gli innamorati si scambiano poetici bigliettini, dichiarazioni d’amore e piccoli preziosi regali. Ma si sa, non c’è modo più efficace di conquistare qualcuno che prenderlo per la gola! Oggi prepareremo insieme i whoopies di San Valentino, che insieme ai biscotti di San Valentino sono delle golose delizie da gustare insieme a chi amate. Morbidi dolcetti al cacao a forma di cuore dal golosissimo ripieno: proprio la ricetta perfetta per dire “ti voglio bene”! I whoopies sono tortine farcite, una consistenza a metà tra i macaron e i cupcake… spopolano in tutto il mondo! Si dice che il nome “whoopie” derivi dall’esclamazione gioiosa dei bimbi quando aprivano il cestino della merenda e ci trovavano dentro queste piccole bontà. San Valentino è la festa degli innamorati, ma soprattutto dell’amore… un dolce fatto in casa è il modo perfetto per dimostrare il bene che vogliamo alle persone speciali della nostra vita!

INGREDIENTI

Burro a temperatura ambiente 60 g

Zucchero 60 g

Uova 1

Farina 00 75 g

Cacao amaro in polvere 15 g