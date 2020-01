La Ravellese Elena Amalfitano fra i primi dieci giovani manager per il Centro-Sud Italia

Costiera Amalfitana, Ravello. La Ravellese dottoressa Elena Amalfitano è fra i migliori 10 giovani manager del centro sud Italia. È stata selezionata e premiata a Roma da Federmanager nel corso della cerimonia di consegna del PREMIO GIOVANE MANAGER 2019. Semifinale per il centro sud Italia organizzato da Federmanager.

I lavori sono stati aperti dal Rettore LUMSA Francesco Bonini che nell’intervento di saluto ha sottolineato l’importanza del premio dicendo: “i premi servono a premiare non chi è più bravo di un altro, ma servono a premiare i migliori.

Gli ha fatto eco Giacomo Gargano presidente Federmanager Roma che ha ricordato come il premio è andato a 10 giovani manager che si sono distinti per capacità, risultati e carriera. Ha chiuso gli interventi di apertura il Senatore Riccardo Pedrizzi che ha sottolineato l’importanza dei giovani manager per il futuro del Paese: “un paese nel quale 1 non può valere 1”.

La selezione dei giovani manager ha visto impegnati, oltre a Federmanager, anche Hays, la società quotata al London Stock Exchange che è uno dei leader mondiali nel Recruitment specializzato; il rappresentante di Hays ha spiegato che il coordinamento giovani di Federmanager ha studiato circa 2000 curricula, selezionandone 500, che gli esperti di Hays hanno poi verificato anche attraverso interviste ai giovani manager, selezionando i migliori dieci manager under 43.

Si attendono ora gli esiti delle altre tre semifinali per aree territoriali che porteranno alla scelta dei 10 finalisti che a fine marzo si contenderanno il titolo a Madonna di Campiglio.

È seguita la consegna delle targhe e le interviste in rigoroso ordine alfabetico; un premio al passato dei giovani manager, pur breve e intenso, ma tutti i premiati hanno parlato di futuro, quello loro e quello del paese Italia, facendo emergere anche i valori importanti che fanno la differenza fra i manager italiani e il resto del mondo: etica, inclusione, creatività, italianità.

Alla giovane Elena Amalfitano vanno i complimenti dì Positanonews, anche per aver dato lustro alla nostra terra dove è nata ed ha frequentato gli studi fino alla maturità liceale per poi approdare alla Sapienza a Roma, dalla quale, appena laureata, è passata al mondo dell’impresa e del lavoro bruciando le tappe, e passando in pochi anni attraverso tre diverse aziende per una progressione di carriera che l’ha portata a posizioni importanti velocemente in Octo Telematics, principale fornitore globale di servizi telematici e di soluzioni avanzate. Il papà Secondo Amalfitano ha pubblicato la notizia sul suo profilo LinkedIn con l’hashtag #orgogliodiunpadre. Ne ha ben motivo ed anche a lui i complimenti di Positanonews, con l’augurio, riprendendo le parole della premiata, che questo riconoscimento sia punto di partenza e non di arrivo.