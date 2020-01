La pietra angolare

Nascere con una disabilità o imbattersi in essa nel corso della vita è sempre un momento tragico, un punto di non ritorno: per una famiglia è la fine dei progetti che si erano sognati per il proprio bambino, mentre nel caso di un adulto può rappresentare la morte dei propri progetti di vita. In pratica uno sconvolgimento dell’esistenza sia della persona con disabilità sia della sua famiglia. Infatti la disabilità a differenza di una malattia è per sempre. La malattia la curi, la disabilità ti costringe a fermarti, a rivedere la tua vita, ad interrogarti sulla validità dei progetti che avevi sul tuo futuro, a imparare a camminare con un arto artificiale o a deambulare con una carrozzina o a sentire con un dispositivo acustico o a usare un sintetizzatore per comunicare o a utilizzare il braille per leggere. In pratica ricominciare una nuova vita.

