La napoletana Mariafelicia De Laurentis premiata con la medaglia Einstein 2020 per la prima foto ad un buco nero nello spazio

Lo scorso mese di aprile è stata diffusa una foto dal grandissimo valore scientifico oltre che di enorme suggestione. Ad essere immortalata per la prima volta è l’immagine dell’ombra del buco nero al centro della lontana galassia Messier M8. Si tratta delle prima prova visiva di un buco nero, distante 55 milioni di anni luce dalla Terra. Adesso la società Albert Einstein (AEG) di Berna ha assegnato la medaglia Einstein 2020 all’intero network internazionale Event Horizon Telescope (EHT). Un riconoscimento molto simile a un Nobel per la fisica. Nel team di oltre 200 scienziati appartenenti ai centri di ricerca di tutto il mondo (Africa, Asia, Europa, Nord e Sud America). Nel gruppo ci sono circa 20 donne e tra esse c’è anche la napoletana Mariafelicia De Laurentis, dovente di astronomia e astrofisica all’Università di Napoli Federico II ed è associata all’INFN, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Un grande orgoglio per Napoli che vede una sua concittadina insignita di un premio così importante.

Ma cos’è un buco nero? Si tratta, in parole povere, di una regione dello spaziotempo in cui il campo gravitazionale è talmente forte da attrarre e catturare qualsiasi cosa giunga nelle sue vicinanze, senza nessuna possibilità di poter sfuggire all’esterno. Un buco nero può essere paragonato ad un corpo celeste composto da una grande massa che contraendosi aumenta la sua densità crollando sotto il proprio peso e concentrando tutta la sua massa in un unico punto, che viene definito buco nero. Se un buco nero si trova immerso in una regione luminosa, come ad esempio un disco di gas incandescente, crea una zona scura molto simile ad un’ombra. Ed è proprio il buco nero e la sua ombra che sono stati fotografati per la prima volta dal team di cui Mariafelicia De Laurentis fa parte. Nella foto si vede chiaramente un anello incandescente che circonda una regione oscura. Al centro si vede chiaramente un disco scuro che sarebbe appunto il buco nero.