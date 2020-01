La modella Madalyn Davis precipita dalla scogliera e muore a 21 anni

Madalyn Davis, modella e influencer britannica, è morta all’età di 21 anni, precipitando dalla bellissima e famosissima scogliera di Diamond Bay, in Australia, utilizzata spesso per realizzare foto e selfie con vista spettacolare. L’idea era presumibilmente quella di guardare l’alba e scattare, appunto, qualche foto, ma la ragazza, avvicinandosi allo strapiombo, ha perso l’equilibrio ed è precipitata da un’altezza di circa trenta metri, verso le 6.30 di domenica. Il luogo non è nuovo a tragedie del genere: proprio qualche mese fa si è verificato un episodio simile, e le recinzioni non riescono a disincentivare le persone dall’allontanarsi troppo. Adesso, il sindaco della città australiana ha dichiarato che verranno prese delle ulteriori misure di sicurezza. Intanto, sono molte le persone a dirle addio, soprattutto sui social, dove era molto seguita.