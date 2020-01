La Costiera Amalfitana e Napoli tra i tre luoghi da visitare nel 2020 secondo Indipendent

Ancora un importante riconoscimento per la Costiera Amalfitana ed il suo indiscusso fascino. Questa volta arriva dal sito d’informazione sudafricano Indipendent che ha inserito la Costiera in una classifica dei tre luoghi più belli da visitare nel 2020. La classifica comprende anche la città di Napoli della quale si dice che faccia “impazzire i viaggiatori con la sua ricca architettura e storia ed è diventata in breve tempo una destinazione turistica preferita per i sudafricani”. E da Napoli si passa, appunto, alla Costiera Amalfitana: “Anche se non è a Napoli, la Costiera Amalfitana è il viaggio perfetto. La Costiera Amalfitana dista solo un’ora e mezza da Napoli. Una volta lì, visita Amalfi e Positano, città piene di svago, luoghi culturali ed edifici mozzafiato”.