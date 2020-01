La Costiera Amalfitana è una delle mete più ricercate per le vacanze 2020. La classifica è stata stilata dal quotidiano inglese Grimsby Telegraph. Gennaio, si sa, è il miglior periodo per prenotare una vacanza: stando a quanto dichiarato dal portale, il 23% degli inglesi che vanno in vacanza prenotano il primo mese dell’anno.

In effetti, i dati di Google Trends mostrano che le ricerche per le vacanze quadruplicano alla fine di dicembre e all’inizio di gennaio. Esaminando i dati dei motori di ricerca, ecco le destinazioni emergenti che hanno visto la più alta crescita del volume delle ricerche su Google negli ultimi 12 mesi.

Malaga è in cima alla lista con un enorme picco dell’875% nelle ricerche, mentre la Costiera Amalfitana occupa il secondo posto (aumento del 600%) e Cefalonia e le Isole Canarie condividono il terzo posto (entrambi vedono un aumento del 436% nelle ricerche su Google).

Si legge: “Lo stile italiano della Costiera incarna ‘La Dolce Vita’. È un’ottima destinazione fly-drive da Napoli e gli eleganti e bellissimi paesini sulla scogliera come Positano offrono uno sfondo sensazionale e la destinazione perfetta per brevi viaggi e tour enogastronomici o enogastronomici.”