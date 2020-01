La Costiera Amalfitana celebrata dai migliori siti di viaggi come uno dei posti più belli al mondo

La Costiera Amalfitana resta uno dei luoghi più belli al mondo, meta preferita di tantissimi turisti che scelgono di trascorrere le loro vacanze in un posto incantevole, tra l’azzurro del mare ed il verde delle montagne. Un mix di bellezze naturali e di accoglienza, tra scorci unici e prodotti enogastronomici dalla indiscussa bontà. I riconoscimenti al territorio della costiera amalfitana sono molteplici, tra recensioni, blog di viaggi e siti specializzati che spesso la inseriscono tra i posti più belli da visitare assolutamente.

Tra i tanti siti di viaggi di recente anche il famoso Republicworld ha voluto dedicare un articolo alle meraviglie della costiera amalfitana, considerandola uno dei posti più belli della terra. E come non essere d’accordo su questa definizione. Nel suo articolo il sito descrive la Costiera Amalfitana come un territorio caratterizzato dalle tante scogliere a picco sul mare limpido, una costa frastagliata con piccolissime spiagge e paesi dalla grande bellezza. Si sottolinea l’amore che molti personaggi famosi hanno avuto e continuano ad avere per questo angolo di paradiso, scelto spesso per trascorrere le loro vacanze lontani dalla frenesia del mondo.

Tra i posti assolutamente da non perdere quando si decide di raggiungere la Costiera Amalfitana il sito inserisce la Grotta dello Smeraldo, tra Praiano ed Amalfi, che deve il nome alla sua luce di colore verde scaturente da un fenomeno di refrazione della luce solare che entra all’interno della grotta attraverso un passaggio sotterraneo e che dona all’acqua il caratteristico colore verde smeraldo. Altra tappo obbligata la Valle delle Ferriere, dove il contatto con la natura la fa da padrone, grazie alle stupende cascate, ai corsi d’acqua ed alla verde e folta vegetazione, il tutto a cornice di rovine storiche.

Insomma, la Costiera Amalfitana è un gioiello che merita di essere ammirato e salvaguardato. Un posto unico al mondo che tutti ci invidiano e del quale non possiamo non essere orgogliosi.