La Conca a Meta, il mare d’inverno in un ristorante dell’anima

Meta, penisola sorrentina. Non sempre mi trovo d’accordo con le recensioni di Gimmo Cuomo, esperto enogastronomico del Corriere del Mezzogiorno, inserto del Corriere della Sera, ma questa volta Gimmo ha colto, secondo noi, nel segno (potete leggere l’articolo nella foto riportata in calce).

La Conca è il mare d’inverno, pochi posti in Penisola sorrentina e Costiera amalfitana possono vantare questa attrattiva che ha il locale di Antonio Cafiero, ora brillantemente affiancato dal figlio Mario. Qui si respira un’atmosfera unica, il mare, il tramonto (nella foto di Flavio Kessler), antiche tradizioni culinarie e marinare che si perdono nella notte dei tempi ed il mare, la sua aria, la Conca terapia, come dice Antonio. Complimenti e in bocca al lupo.