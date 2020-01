Portare il passato nel futuro. Attraverso il presente.

L’epica narrazione relativa alla cipolla di Vatolla rivivrà simbolicamente nell’evento della “Semina della Cipolla di Vatolla”.

Domenica 19 gennaio vi attendiamo a Vatolla (SA) il 19 gennaio 2020, alle ore 11.00, presso il centro storico del borgo per l’importante momento della semina.

Di seguito il programma della giornata:

– Appuntamento alle ore 11.00 presso il borgo di Vatolla (area parcheggio)

– Partenza delle navette per i campi arati

– Semina e messa a dimora delle giovani piantine

In programma canti popolari, poesie da lavoro, narrazioni dei contadini, degustazioni e spettacoli

Partecipazione gratuita con prenotazione a questo link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-vatolla-al-cuore-della-terra-89217637355Vatolla.

Tutte le info su www.scabec.it/vatolla

Meta prescelta da filosofi e studiosi. Antico borgo medievale che ospitò lo studio di Giambattista Vico e sulle cui terre cresce un tesoro della Dieta Mediterranea e della biodiversità del Cilento.

La cipolla di Vatolla è uno tra i più pregiati prodotti tipici tradizionali della Regione Campania; è un ecotipo coltivato nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Probabilmente il bulbo originario era custodito da Monaci Basiliani. In fuga da Bisanzio nell’VIII secolo D.C. per l’Editto Iconoclasta di Leone III. Essi vagarono a lungo nell’Italia Meridionale. Alcuni di loro giunsero nel Cilento. Ma tra le vaste aree boschive di Vatolla trovarono un particolare microclima.

Così decisero di piantare i preziosi semi.