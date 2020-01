Bellissimo servizio andato in onda oggi nella rubrica “Sì, viaggiare” del TG2 dedicato in larga parte alla città di Piano di Sorrento ed al museo archeologico “Vallet” con sede nella storica Villa Fondi. Esaltate le bellezze paesaggistiche carottesi e la sua grande valenza culturale. Un orgoglio per tutti i carottesi ed un riconoscimento all’attività svolta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Iaccarino, finalizzata a valorizzare la storia e le tradizioni di Piano di Sorrento