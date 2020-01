La bellezza della costiera amalfitana approda a Los Angeles grazie ad una mostra alla Nilufar Gallery

La costiera amalfitana è da sempre considerato uno dei posti più belli al mondo, grazie ai suoi scenari mozzafiato che la rendono unica. E sono in tantissimi i fotografi che l’hanno immortalata negli anni cercando di fermare in uno scatto la magia che la contraddistingue. Ed ora a Los Angeles, presso la Nilufar Gallery, sarà allestita una mostra interamente dedicata alle immagini della costiera opera del paesaggista italiano Derek Castiglioni. Ancora una volta la costiera amalfitana ed i suoi scorci saranno ammirati al di fuori del territorio nazionale. Una vetrina molto importante per un territorio che fa del turismo il suo punto di forza.