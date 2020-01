La Banca Europea acquista 40 treni per la Circumvesuviana

Un prestito di 68 milioni concesso dalla Banca europea per gli investimenti all’Eav, la holding del trasporto regionale in Campania, per l’acquisto di 40 nuovi treni elettrici da destinare alle linee della Circumvesuviana. L’investimento garantito dal fondo Feis avrà un valore complessivo di 220 milioni ed è stato ufficializzato alla presenza del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, del vicepresidente della Bei, Dario Scannapieco, e del presidente di Eav, Umberto De Gregorio. Le nuove vetture sostituiranno quelle attualmente utilizzate sulle tratte della Circum, che serve 47 comuni e 2,5 milioni di abitanti.