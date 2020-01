Kobe Bryant, tragedia in famiglia: morta anche sua figlia nell’incidente in elicottero

La notizia shock della morte di Kobe Bryant, campione di basket NBA, ha sconvolto tutto il web, lo sport ed il mondo intero. Icona per tutti i giovani sportivi e cestisti, grande uomo dentro e fuori dal parquet, Kobe ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello sport.

Nell’incidente in elicottero in cui ha perso la vita Kobe è morta anche la figlia Gianna Maria, di 13 anni. I due erano diretti, insieme agli altri passeggeri sul velivolo, verso la Mamba Academy, il centro sportivo di proprietà dell’ex stella della pallacanestro. Gianna Maria era una delle quattro figlie di Kobe. Sconvolta Vanessa Bryant, la tanto amata moglie del cestista, che si ritrova in un momento di forte dolore con le sue tre figlie, ma con tutto il Mondo pronto a donare supporto alla famiglia di una leggenda intramontabile.