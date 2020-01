Piano di Sorrento / Sant’Agnello . Il Karaoke come aggregazione, la bella serata di Raffaella Martone al Bar Due Pini sul versante di Sant’Agnello di Piazza Mercato . Il karaoke è un sano momento di aggregazione e socialità tra generazioni diverse. La musica rappresenta da sempre una delle principali forme d’espressione artistica e culturale. Con questo spirito si riesce a star insieme e a divertirsi , confrontarsi e crescere, un momento anche canoro con molti ha hanno espresso le loro valide qualità canore, come De Palmo, Leopoldo e altre in un ambiente bello e di qualità, personale attento e paziente, buon cibo e bevande, un clima di giovialità che fa bene alla salute sulla pagina di Positanonews vari video