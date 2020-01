Juve Stabia, Vincenzo D’Elia: “bisogna intervenire in tempi stretti”.

Entro il prossimo 1 febbraio, termine ultimo perentorio, il Comune di Castellammare di Stabia avrà l’obbligo di ristrutturare lo stadio Romeo Menti e di sistemare oltre 2000 sediolini nelle curve Ferrovia e San Marco! Questa mattina, infatti, la casa delle Vespe è apparsa in condizioni pessime, in occasione della presentazione del quadrangolare tra quattro scuole calcio affiliate al club, per la raccolta fondi per le bambine colpite dalla sindrome di Rett; nonostante la Lega avesse già concesso qualche mese di proroga per la promozione in B dello scorso anno, il Comune ad oggi si è fatto trovare impreparato ma, a partire dal 2 febbraio, se la situazione non dovesse cambiare, a quel punto scatterebbero multe e penalizzazioni! Interpellato il sindaco Cimmino a tal proposito, “Stiamo lavorando in tal senso, faremo la nostra parte”, ha così risposto.