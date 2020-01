Juve Stabia. Vincenzo D’Elia: “aspettiamo Fabio Quagliarella allo stadio”.

Fabio Quagliarella, stabiese di nascita, non ha mai nascosto l’attaccamento alla squadra della sua città per la quale ha sottoscritto anche l’abbonamento, pur sapendo di non poterla seguire a causa dei suoi impegni lavorativi con la Sampdoria. A tal proposito, Vincenzo D’Elia, amministratore unico del club gialloblu, ha mandato un messaggio attraverso i microfoni di Radio Sportiva, in cui invita il giocatore a recarsi al Menti insieme al padre, assiduo tifoso della Juve Stabia ed immancabile presenza sugli spalti: «Siamo certi di essere nel suo cuore. Per ora viene a vederci sempre il padre, aspettiamo anche il figlio ma dobbiamo rispettare i suoi impegni professionali».