Juve Stabia, partita solidale per “guardare il mondo con occhi belli”.

Dopo il successo dello scorso anno e complice la sosta del campionato cadetto, la Juve Stabia si vedrà impegnata in un quadrangolare benefico, domenica 5 gennaio alle 10.30. Al Menti, infatti, andrà in scena la Partita Solidale: un evento per raccogliere fondi da devolvere al reparto di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico della Federico II per la ricerca sulla sindrome di Rett, una rara patologia neurologica dello sviluppo, che colpisce prevalentemente soggetti di sesso femminile. Tanti i calciatori che anche quest’anno hanno aderito all’iniziativa donando le proprie maglie da gioco autografate, che saranno in parte estratte nel corso di una lotteria benefica e in parte messe all’asta, sempre con l’unico scopo di agevolare ricerca e sostegno. Tra coloro che hanno donato le proprie divise i fratelli Gigio e Antonio Donnarumma (Milan), Luigi Vitale (Hellas Verona), Gianluca Scamacca (Ascoli), Francesco Zampano (Frosinone) e Alfonso Gargiulo (Sorrento).