Juve Stabia e l’impegno nel sociale.

La Juve Stabia continua ad essere un esempio di solidarietà dentro e fuori il campo. Con un comunicato ufficiale, la società ha fatto sapere che ha deciso di regalare a 30 famiglie disagiate , individuate dai referenti comunali,l’ingresso gratuito al Menti per tutto il girone di ritorno. Ecco la nota che descrive l’iniziativa della società: “La Juve Stabia è un patrimonio di tutti e rafforzare il legame con la Città delle Acque e con tutte le classi sociali costituisce una priorità ed un obiettivo che viene sempre tenuto in evidenza in ogni progetto e tipologia di azione. Regalare un sorriso e la possibilità di stare accanto ai propri colori del cuore è il nostro regalo più bello per questa Epifania, da condividere con gli Stabiesi che amano i nostri colori”.