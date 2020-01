Juve Stabia, ceduto Vicente al Catania.

Bruno Leonardo Vicente, trentunenne centrocampista brasiliano è stato ceduto dalla Juve Stabia a titolo definitivo al Catania. Dopo un avvio di carriera in patria, il giocatore è approdato in Italia nel 2008, precisamente al Treviso dove ha giocato una stagione, prima di andare al Portogruaro che quell’anno è salito in serie B. Successivamente, Vicente ha indossato la maglia bulgara del Botev Vraca, slovena della ND Gorica e per la stagione 2018 – 2019 quella della Juve Stabia. Ora per lui una nuova esperienza nella città etnea.