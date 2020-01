Segnalazione di Maurizio Vitiello – Festa del Mandarino dei Campi Flegrei

Ottava edizione della Festa del Mandarino dei Campi Flegrei

Ischia | Bacoli | Monte di Procida

Dicembre 2019 – Gennaio 2020

Prosegue il programma dell’ottava edizione della Festa del Mandarino dei Campi Flegrei, nata a sostegno e promozione di questo agrume, simbolo di un territorio dalle qualità inconfondibili. Dopo la presentazione presso la sala del Toro Farnese del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, in occasione della presentazione del calendario del 2020 del Mann, e la tappa di dicembre sull’isola di Ischia, prosegue a Bacoli l’11 e il 12 gennaio e il 18 e 19 gennaio, per terminare il 25 a Monte di Procida.

Il mandarino è un agrume dalle eccellenti proprietà organolettiche. Tuttavia è stato sostituito da ibridi più facilmente edibili (come la clementina, dal sapore meno intenso ma richiesto perché privo di semi), con conseguente abbandono della produzione. L’Associazione “L’Immagine del mandarino” agisce e opera su base assolutamente volontaria, con l’unica finalità di rivalutare il territorio dei Campi Flegrei, mettendo in luce le qualità dei suoi prodotti e promuovendone tutti gli aspetti produttivi, di modo da creare le premesse per un nuovo sviluppo dell’agricoltura e dei suoi derivati.

A Bacoli, sabato 11 e domenica 12, gli appuntamenti si terranno presso la villa Ostrichina del parco vanvitelliano sulla sponda del lago del Fusaro.

Sabato 18 e domenica 19, sempre a Bacoli, ci si sposterà presso il castello aragonese di Baia del Parco Archeologico dei Campi Flegrei.

Dopo l’evento ‘Falanghina D’Amare’, svoltosi nell’ambito della trentanovesima edizione della ‘Festa del Vino’ di Castelvenere, dalla collaborazione messa in campo tra il comune sannita e quello di Bacoli nasce una nuova manifestazione che prenderà vita, questa volta, in terra flegrea. A ‘CastelvenereOspitaBacoli’ si replicherà con ‘BacoliOspitaCastelvenere’, evento ospitato nell’ambito della ‘Festa del Mandarino dei Campi Flegrei’.

Il 18 gennaio si terrà la terza edizione del convegno sull’agricoltura sostenibile e produttiva dei Campi Flegrei: nella sala auditorium del Museo si confronteranno cases history del 2019 e prospettive per l’immediato futuro del comparto agroalimentare del territorio.

Per l’importanza degli argomenti è prevista la partecipazione del consigliere delegato all’agricoltura della città Metrpolitana di Napoli Vincenzo Cirillo,del Direttore Generale all’agricoltura della Regione Campania Filippo Diasco,imprenditori flegrei del settore, di Antonio di Gennaro agronomo territorialista, dei docenti dell’Università Federico II Carmen Arena e Giulia Costanzo di Biologia e Maria Rosaria Iesce, Daniele Naviglio, Martina Ciaravolo del Dipartimento di Scienze Chimiche, dell’assessore al governo del territorio del Comune di Pozzuoli Roberto Gerundo. Sul tema dei finanziamenti pubblici e credito interverranno Enrica Pezzoni, Fabio Gatti, Luigi Sammarco e, per l’Assessorato all’Agricoltura della Campania, Luigi Sicignano. Chiuderanno i sindaci Giuseppe Pugliese di Monte di Procida, Josi Gerardo Della Ragione di Bacoli, Antonio Sabino di Quarto, Vincenzo Figliolia di Pozzuoli, Luigi De Magistris della Città Metropolitana di Napoli.

Al termine andrà in scena l’appuntamento ‘Falanghina Street Food’, brindisi con i vini Falanghina del Sannio e dei Campi Flegrei accompagnati dagli assaggi della cucina da strada sannita e di pietanze al mandarino flegreo.

Particolarmente intenso il programma di domenica 19 che, alle ore 10,30 al castello, vedrà l’esibizione di danze tradizionali greche in costume a cura del “Gruppo Kyma” e alle ore 11,00, con partenza da piazza Marconi di Bacoli, l’esibizionedel complesso bandistico del coro e delle majorette del Centro di Educazione Musicale Permanente di Castelvenere.Banda e majorette sfileranno per le strade del centro storico e sulle terrazze del castello da cui si domina tutto il Golfo di Pozzuoli fino a Procida, Ischia e Cuma. Nelle sale dell’imponente fortezza saranno invece di scena l’artigianato locale e i prodotti tipici, con la degustazione di tante preparazioni – dolci e salate – a base di mandarini e agrumi. Nello spazio dedicato a Castelvenere andrà invece in scena ‘Scarpella&Camaiola’, con degustazione del piatto tradizionale abbinato alle etichette di vini “Camaiola” (Sannio Doc Barbera e Beneventano Igt Barbera) delle aziende castelveneresi. In degustazione anche un particolare “vin brulé” preparato con il vino “Camaiola” e gli agrumi flegrei.

Esposizioni artigiane “made in Campi Flegrei” e raffinate degustazioni al mandarino si intrecciano con interventi culturali e spettacoli.

Infine, a Monte di Procida si chiuderà l’evento: venerdì 24 alle ore 17, presso la sala del Consiglio Comunale, si terrà la presentazione sul nuovo Progetto Urbano Comunale e sabato 25, a Villa Matarese, ci saranno esposizioni, interventi culturali e degustazioni.

La manifestazione, gli obiettivi, la tutela del territorio

Un luogo si caratterizza attraverso elementi simbolo, formali e informali.

Un turista, un visitatore sceglie un luogo attraverso un processo comunicazionale, ovvero attraverso i media, documenti, eventi, racconti, il passaparola, i prodotti locali, il cibo.

Non a caso tour operator ed agenzie di viaggio propongono viaggi con accattivanti itinerari enogastonomici per degustare i prodotti tipici e la cucina che caratterizzano un luogo.

Fra i tantissimi casi di cibi che la mente associa ad un luogo basta pensare, ad esempio, alla pizza che evoca Napoli e al cannolo per la Sicilia.

Ma ci sono casi in cui prodotti che per anni hanno caratterizzato un territorio ed una economia lentamente si ecclissano sotto la spinta di nuove dinamiche di mercato e della scienza. Ne è una chiara testimonianza il recente studio in tutte le regioni d’Italia svolto dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) con le ventuno Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA) per la protezione dell’ambiente dal titolo “Frutti dimenticati e Biodiversità recuperata”.

La minaccia è reale e non esclude la Campania.

Il mandarino dei Campi Flegrei, ad esempio, prodotto della tradizione regionale campana, fino a qualche decina di anni fa era un simbolo della campagna flegrea ed ora è in declino. Nonostante le sue eccellenti qualità organolettiche e nutritive e l’essere stato anni or sono fonte di ricchezza per intere famiglie, attualmente rischia di essere dimenticato sotto la spinta di altri ibridi similari, come la “clementina” ed il “mapo”.

Tuttavia, attualmente, si va facendo sempre più strada una rinnovata presa di coscienza delle ricchezze che questo territorio possiede e delle sue notevoli potenzialità non ancora sufficientemente sfruttate a favore dell’economia locale e del lavoro.

Sono segnali confortanti l’impegno dello Stato nel campo dei Beni Archeologici con la costituzione del Parco Archeologico dei Campi Flegrei e il crescente interesse delle comunità locali verso la propria terra. Ne è sintomo anche il buon numero di associazioni senza fine di lucro impegnate nei più disparati settori: dallo sport alla promozione e valorizzazione del territorio e delle sue risorse.

A tutela e promozione del settore agroalimentare locale, coltivazione e trasformazione, è interessante l’impegno delle associazioni “L’Immagine del Mito”, ideatrice e realizzatrice della “Festa del Mandarino dei Campi Flegrei” e “Terra Flegrea” in stretta sinergia con la cultura ed il turismo locale.

“Terra Flegrea” è costituita da imprenditori di aziende agroalimentari e da quanti, per professionalità ed esperienza, credono nella tutela e rilancio della campagna flegrea e in più ampi spazi per la trasformazione dei suoi prodotti da produrre in loco, operando in rete e secondo logiche di marketing di area e di prodotto.

PROGRAMMA

NAPOLI

Museo Archeologico Nazionale di Napoli – Sala del Toro Farnese

• lunedì 9 dicembre 2019 – ore 16.00

Apertura della ottava edizione della Festa del Mandarino dei Campi Flegrei

Performance di Aurora Giglio e Vittorio Cataldi

Degustazioni di prodotti al mandarino

ISCHIA Serrara Fontana – Borgo di Succhivo

• domenica 1 dicembre 2019 – dalle ore 15.00 in poi

Natale al Borgo: concorso fotografico sul Mandarino dei Campi Flegrei

info: Associazione Gertrud Streicher 3487562291

ISCHIA Lacco Ameno

Villa Arbusto

• domenica 29 e lunedì 30 dicembre 2019

Mi-Manda-Rino: visite guidate – percorso agrogastronomico

Info: Pro Loco Lacco Ameno

Pierpaolo 333 5852178 – Enzo 331 8131388

ISCHIA Forio

Giardini Ravino

• lunedì 30 dicembre 2019 – ore 15.00

Visita guidata agli agrumeti e degustazioni di prodotti al Mandarino dei Campi Flegrei

Info: Giardini Ravino 081 997783

Luca D’Ambra 329 4983923 – Elettra Carletti 329 4983924

Accoglienza e servizio degustazioni a cura dell’Istituto Professionale di Stato “IPS Telese”di Ischia

BACOLI

Villa Ostrichina e Casina Vanvitelliana – Parco Vanvitelliano del Fusaro

• sabato 11 e domenica 12 gennaio 2020 ore 9.30 – 14.00

Artigianato, degustazioni, prodotti agroalimentari dei Campi Flegrei.

Mostre fotografiche: “Riflessioni in negativo” di Angelo Moscarino;“Sirene, un mondo perduto”

di Mariano Stellatelli.

“Profumi a colori”- Mostra dei giovani allievi della “Scuola di Pittura Par’bleu” diretta dal Maestro Carlo Cordua

• sabato 11 gennaio

ore 10.30 “Tutti a tavola: storie e miti della nostra cucina”

Presentazione del libro Il cibo racconta Napoli (edizioni Kairos) a cura dell’autrice Yvonne Carbonaro e dibattito aperto al pubblico con gli amanti della buona tavola alla scoperta della cucina dei Campi Flegrei.

A seguire I Fisarmà performance di: Filidei Catalano, Giancarlo Orlando Cafasso,

Giuseppe Maddaloni, Agostino Saviano

• domenica 12 gennaio

ore 10.00 “Musicando” laboratorio didattico, istintivo e divertente, dedicato alla musica

per bambini da 3 a 5 anni per un massimo di 15 bambini.

Solo su prenotazione inviando le richieste all’indirizzo costagliolaantonella@gmail.com

ore 10.30 Spettacolo di danze latino-americane dell’Accademia “La Rosa Negra”

A seguire concerto dell’Associazione “Corale Flegrea”

Dirige la soprano Virginia Cimmino, pianista Procolo De Lucia

BACOLI

Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia

sabato 18 gennaio 2020 ore 9.00 – 13.30

Convegno pubblico

“Agricoltura sostenibile e produttiva dei Campi Flegrei: Cases history 2019 e prospettive”

Moderatore Attilio Montefusco

ore 9.00 Registrazione ospiti

ore 9.20 Benvenuto del Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei Fabio Pagano

ore 9.30 Benvenuto del Presidente dell’Associazione “L’Immagine de Mito” Domenico Ferrante

ore 9.40 Apertura lavori del convegno

Vincenzo Cirillo Consigliere Delegato alle attività produttive della Città Metropolitana di Napoli

ore 9.50 Filippo Diasco Direttore Generale Agricoltura Regione Campania

ore 10.00 Antonio di Gennaro agronomo territorialista

Campi Flegrei: le terre, i paesaggi, l’agricoltura storica

ore 10.10 Cases history 2019

Ciro Verde Il IV Miglio

Giovanni Tammaro Associazione Pomodoro Cannellino Flegreo

Nunzio Mancino Associazione Terra Flegrea

Carmen Arena e Giulia Costanzo,

Dipartimento di Biologia dell’Università Federico II di Napoli

Maria Rosaria Iesce, Daniele Naviglio, Martina Ciaravolo,

Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università Federico II di Napoli

Proprietà antiossidanti del Mandarino dei Campi Flegrei

Fabio Gatti Studio Ethos

Un nuovo approccio per un’agricoltura sostenibile

Roberto Gerundo Assessore al Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli

L’agricoltura urbana come servizio ecosistemico. L’esperienza del MAC

ore 11.10 Coffee Break

ore 11.25 Finanziamenti pubblici ed approccio al credito

Enrica Pezzoni Studio Agribusiness.eu

Luigi Sammarco Studio di Consulenza Finanziaria Sammarco

Luigi Sicignano Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania

ore 12.20 Linee di indirizzo e programmi per l’agricoltura dei Campi Flegrei

Giuseppe Pugliese Sindaco del Comune di Monte di Procida

Josi Gerardo Della Ragione Sindaco del Comune di Bacoli

Antonio Sabino Sindaco del Comune di Quarto

Vincenzo Figliolia Sindaco del Comune di Pozzuoli

Luigi De Magistris Sindaco del Comune di Napoli

ore 13.00 Chiusura lavori

• domenica 19 gennaio 2020

Artigianato, degustazioni al mandarino, prodotti agroalimentari dei Campi Flegrei

ore 10.00 Visita guidata al Museo nel Castello Aragonese di Baia a cura di Pierfrancesco Talamo

ore 11.30 Danze greche tradizionali a cura del “Gruppo Kyma”

Info: Pro Loco Città di Bacoli 379 1030885 – prolococittadibacoli@gmail.com

MONTE DI PROCIDA

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sala consiliare del Comune

• venerdì 24 gennaio 2020 – ore 17.30

Presentazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC)

a cura di Giuseppe Pugliese, Sindaco di Monte di Procida

e Francesco Escalona, Assessore alle politiche territoriali e all’innovazione urbana

Una nuova visione strategica per il futuro di Monte di Procida: una terrazza sul paesaggio,cerniera di accesso ai Campi Flegrei per uno sviluppo durevole e sostenibile

A seguire degustazione di prodotti al mandarino

Villa Matarese

• sabato 25 gennaio ore 9.30 – 13.00

Esposizione di arte marinaresca a cura dell’Associazione Vela Latina. Artigianato, degustazioni al mandarino, prodotti agroalimentari del territorio. Esposizione dell’abito tradizionale “La Montesina”.

ore 10.00 Interventi a cura dell’Associazione Rione San Giuseppe e dell’Associazione Vela Latina ore 10.30 Storia e tradizioni di Monte di Procida

Pasquale Mancino

L’influenza dei pescatori pugliesi sul dialetto montese-procidano

Emidio Coppola

Cose di casa nostra: Aneddoti montesi tra leggenda e realtà

ore 11.00 Concerto dell’Associazione Corale Flegrea,

dirige il soprano Virginia Cimmino, pianista Procolo De Lucia

A seguire degustazione di prodotti al mandarino

Info per la “Festa del mandarino dei Campi Flegrei”

Domenico Ferrante 335 1561701

Sergio Pepicelli 339 8849101

immaginedelmito@gmail.com