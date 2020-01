Iran – USA , che sta succedendo? Scoppierà la terza guerra mondiale?

• Mercoledì notte un aereo civile Boeing 737-800 (della stessa famiglia dei Max 8 coinvolti negli incidenti degli ultimi mesi, ma che opera con un diverso software) della compagnia ucraina Ukraine International Airlines diretto a Kiev è precipitato subito dopo il decollo dall’aeroporto internazionale di Teheran. In un primo momento l’ambasciata ucraina in Iran aveva parlato di un problema tecnico, ma la comunicazione è stata poi rimossa. Per ora non c’è alcun collegamento con gli attacchi alle basi. A bordo c’erano 176 persone (82 iraniani, 63 canadesi, 11 ucraini, 10 svedesi, quattro afgani, tre tedeschi e tre britannici). Come spiega Leonard Berberi, le autorità iraniane hanno fatto già sapere che le due scatole nere dell’aereo non saranno inviate per l’analisi a Washington.