Intervento idrogeologico per Sambuco di Ravello. Soddisfazione a Minori

Grande soddisfazione tra i cittadini del Comune di Minori in Costiera amalfitana alla notizia del finanziamento di un miliome di euro ottenuto dal Comune di Ravello per la sicurezza e la difesa idrogeologica della frazione Sambuco , come ha riportato la pagina facebook ufficiale del Comune della Città della Musica ripreso da tutti i giornali online della Costa d’ Amalfi e da Positanonews.

Trattasi della risoluzione in seguito alla richiesta da parte dell’amministrazione De Martino di Ravello del 12 settembre 2019, cui ha fatto seguito il Decreto interministeriale del 30 dicembre scorso.

Non fosse altro per consentire ai Minoresi che si trovano alle pendici delle montagne sambucane e del territorio omonimo di poter dormire sonni trasnquilli particolarmente nei periodi delle gravi turbolenze atmosferiche. Tutti sanno che da Sambuco scende a valle il torrente Reghinna, che attraversa l’intero abitato a valle di Minori e che in altri tempi non tanto lontani è stato causa di gravi disagi.