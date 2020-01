Inghilterra, verso l’addio al progetto Erasmus

Anche il progetto Erasmus (che ogni anno vede molti studenti universitari scegliere l’Inghilterra come meta) è coinvolto del difficile divorzio tra Regno Unito e Unione europea. Questo significa che per migliaia di studenti europei, universitari e non, e per altrettanti professori, potrebbe chiudersi definitivamente ogni possibilità di trascorrere un periodo di studio o stage in Inghilterra e viceversa.

Risale a qualche giorno fa la decisione del Parlamento inglese di impedire il rinnovo automatico del progetto Erasmus+ per la mobilità internazionale dei giovani tra Paesi appartenenti all’Unione europea.

Ma non è ancora detta l’ultima parola. Da Downing Street si dice che la questione Erasmus sarà opportunamente approfondita in separata sede, lasciando aperto qualche spiraglio per un possibile rinnovo del progetto o per altre tipologie di cooperazione tra atenei stranieri.