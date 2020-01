Infarto mentre guarda Napoli – Juve: tifoso morto nel salernitano

Una notizia sconvolgente quanto insolita, quella della morte di un uomo durante l’incontro di Serie A tra Napoli e Juve. La vittoria del Napoli ha probabilmente causato emozioni troppo forti per il 70enne il cui cuore non ha potuto sopportare. La vittima si trovava in un centro scommesse quando è stato colto dal malore ed è crollato al suolo davanti agli occhi dei presenti, che hanno subito allertato i soccorsi: sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118 e il sindaco di Vallo, Antonio Aloia, cardiologo, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 70enne. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale stazione, che hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso.