Incidente autostradale tra gli svincoli di Torre Annunziata Sud e Pompei, camion perde il carico e provoca tamponamento tra due auto

Questa mattina paura sull’autostrada A3 quando, nel tratto tra gli svincoli di Torre Annunziata Sud e Pompei, un camion ha perso improvvisamente una parte del suo carico, composto da sedie e tavoli, che si è rovesciato sulla carreggiata. Due autovetture che sopraggiungevano proprio in quel momento hanno effettuato una brusca frenata per evitare l’impatto tamponandosi tra loro. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita ma ci sono state importanti ripercussioni sul traffico con rallentamenti e formazione di code. Sul posto è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per ripristinare la normalità.