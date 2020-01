Harry e Megan autonomi dalla famiglia reale: “Carlo minaccia di tagliare i viveri a figlio e nuora”. Che succede in Inghilterra?

E’ uno scandalo poco comprensibile in Italia quello che succede in Inghilterra . Harry e Megan autonomi dalla famiglia reale, che significa? Non vogliono avere tutte le incombenze, partecipazioni pubbliche etc . Ma non è insomma una separazione consensuale, anzi le polemiche sono altissime come riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net: “Secondo la Bbc, dopo l’annuncio dello strappo, Meghan Markle ha già fatto ritorno in Canada. A Londra è rimasto l’ancora principe Harry, che dovrà occuparsi di negoziare un accordo condiviso con la regina Elisabetta e altri membri della Corona, che consenta a lui e alla moglie di lasciare lo status di membri senior della famiglia e rendersi autonomi anche finanziariamente, così come è desiderio della coppia. La Megixt, così come è stata ribattezzata dai tabloid inglesi, non è un processo immediato né tantomento indolore. E proprio come la Brexit, necessita di una concertazione fra le parti. Furiosa per la decisione unilaterale dei duchi, la Regina ha dovuto cedere alla fretta del nipote. Ed ha così avviato un dialogo per “trovare una soluzione concordata”, che potrebbe già arrivare fra qualche giorno.A mettersi di traverso è però Carlo, erede al trono, per niente felice della scelta del figlio. Secondo l’autorevole Times infatti, il principe avrebbe minacciato di non versare più la quota di appannaggio reale che spetta a lui destinare al figlio e alla cognata: milioni di sterline all’anno….”.