Grande gioia a Positano, in Costiera Amalfitana: il Vescovo Michele Fusco ha celebrato la Santa Messa, in Chiesa Nuova, dopo due anni dalla sua ordinazione. E’ stata una messa semplice, sentita e piena di emozioni, accompagnata da uno splendido coro. Prendiamo questo rito come un invito affinché il 2020 porti la luce e la serenità, proprio come il sole illumina questa giornata.