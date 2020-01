GRAGNANO. UN SINDACO COSTANTEMENTE TIRATO PER LA GIACCHETTA

Riceviam e pubblichiamo . Il consigliere di opposizione, Patrizio Mascolo: «Un sindaco debole al punto tale da essere costretto a subire ogni sorta di imposizione e prevaricazione.»

Le dinamiche di questi tre anni e mezzo di amministrazione hanno portato alla luce un dato inconfutabile: l’unico Sindaco Cimmino veramente libero, mai tirato per la giacchetta, è stato quello che ha retto le sorti della nostra Città dopo la vittoria elettorale del 2014. Primo Cittadino in grado di scegliere in assoluta autonomia e libertà, mai costretto a subire imposizione alcuna. Quello sì era un Sindaco libero. Libero perché tale lo rendevano quanti facevano parte dell’allora maggioranza.

Di contro, il Cimmino bis che dal 2016 guida la nostra città è stato privato del potere di autodeterminazione e decisione, irrinunciabile per poter bene assolvere al delicato ruolo istituzionale. Debole al punto da essere costretto a subire ogni sorta di imposizione e prevaricazione politica da parte di chi fa la voce grossa.

Resta la speranza che il nuovo anno sia davvero occasione di riscatto per la nostra città e per il nostro Sindaco che, si spera, possa dare prova, con fatti e azioni concrete, di essere davvero un sindaco libero. Diversamente tale aggettivo resterebbe solo mero orpello e triste ricordo di un malriuscito slogan elettorale.