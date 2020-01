Gragnano. Trovati droga e pistola pronti all’uso in condominio

Una pistola ISSC 22 con matricola abrase e 9 colpi nel serbatoio e 5 grammi di cocaina ed un bilancino di precisione sono stati il risultato delle perquisizioni svolte nei condomini di via Mandrio e via Ogliaro dai Carabinieri della Stazione di Gragnano e del Nucleo Cinofili di Sarno. L’arma è stata sequestrata e sarà sottoposta ad accertamenti balistici per constatare se è stata utilizzata. Durante questo servizio, un ragazzo di ventuno anni, trovato in possesso di 2 grammi di marijuana, è stato segnalato alla Prefettura.