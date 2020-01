Gragnano. Arriva “O Palatone”, un filone di pane da 10 kg

Dall’Antico Panificio di Massa di Gragnano è stato inventato un pezzo di pane adatto alle festività, quando ci si “abbuffa” in compagnia dei parenti. Si chiama “O Palatone” ed è un filone di pane dal peso di ben 10 kg. La sua nascita è avvenuta durante i periodo festivo, quando il panificio è stato incaricato da un ristorante di fornire pezzi di pane molto grandi per i cenoni e i pranzi natalizi. A parlarne è stato proprio il titolare del forno, Luigi Di Massa, sul quotidiano “La Repubblica”. «Nel periodo natalizio – dice Di Massa – utilizziamo il nostro lievito naturale per produrre i panettoni ed i pandori. E poi, soprattutto nelle vigilie, per produrre pezzi di pane di dimensione più grandi, che abbiamo chiamato palatoni».

Per quanto riguarda gli ingredienti, afferma «Da sempre siamo legati alla tradizione ed al pane, e da sempre il nostro processo è sempre lo stesso: lievito naturale, meglio conosciuto dalle nostre parti come ‘criscito’. Ma la formula vincente, per restare in attivo, è introdurre prodotti sempre nuovi».