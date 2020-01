Google dedica il Doodle di oggi ad Anna May Wong, prima attrice di origine cinese a diventare una star di Hollywood

Oggi Google dedica il suo doodle ad una donna. Si tratta di Anna May Wong ed è la prima attrice di origine cinese (anche se di nazionalità americana) a diventare una star di Hollywood. E lo fa nel giorno del 97° anniversario dall’uscita del film muto “The Toll of the Sea” di cui Anna May Wong è stata protagonista.

Il doodle di oggi non è una semplice disegno ma una piccola animazione composta da una serie di immagini che ripercorrono la vita dell’attrice.

Il vero nome di Anna May Wong era Wong Liu Tsong. Nacque nel quartiere di Chinatown a Los Angeles nel 1905, da genitori cinesi. Ha iniziato la carriera di attrice quando era molto giovane esordendo nel cinema muto per poi passare a quello sonoro. Ma volle cimentarsi anche recitando in teatro, alla radio ed in televisione.

Nonostante la sua bravura Wong spesso riceva proposte per ruoli secondari che incarnavano i classici stereotipi asiatici, considerato anche il periodo caratterizzato da discriminazione razziale anche negli ambienti artistici.

Negli anni Trenta cominciò a viaggiare ed in Europa riuscì finalmente ad ottenere dei ruoli da protagonista. E nel 1932, dopo aver fatto ritorno negli Stati Uniti, recitò in “Shanghai Express” al fianco della grande Marlene Dietrich.

Prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, in un momento in cui la sua carriera non era al massimo dello splendore, Wong decise di tornare in Cina per studiare la cultura del suo Paese ed abbandonò la recitazione. Dopo la guerra tornò a calcare le scene ma sempre con delle piccole apparizioni.

Anna May Wong morì in modo improvviso nel 1961.