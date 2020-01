Giugliano, terrore nella notte per una bomba che esplode

L’esplosione è servita per rubare il bancomat. I criminali infatti hanno posto l’esplosivo in modo da poter prelevare il denaro contenuto nel dispositivo. I fatti tra le 3 e le 4 del mattino. Sul posto sono subito giunti i Carabinieri. Al momento il corso campano è chiuso in quel tratto al traffico veicolare.

LE INDAGINI – Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Giugliano guidati dal capitano Andrea Coratza. I militari dell’Arma hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona per ricostruire l’identità de responsabili. I malviventi non avrebbero fatto in tempo a portare via il denaro e sono scappati a mani vuote lungo via Mattia Coppola.