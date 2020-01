Giovane ferisce una guardia al Centro Commerciale Campania: era armato di balestra!

Una vicenda insolita, soprattutto per l’arma utilizzata dal 23enne di Talese Terme. Si tratta di una balestra, con la quale ha scoccato una freccia che ha ferito una guardia del Centro Commerciale Campania, nella zona del parcheggio. Bloccato in flragranza di reato per tenato omicidio, lesioni e porto di armi o di oggetti atti a offendere.

Anche grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza si è potuto accertare che un uomo fermo accanto a un’auto, senza alcun motivo apparente, dopo aver preso una balestra dal sedile posteriore si era diretto con passo deciso alle spalle della guardia giurata e, alla distanza di circa un metro, lo ha colpito alla testa, scappando poi a bordo dell’auto. Gli accertamenti hanno così permesso di individuare l’autore dell’aggressione, rintracciato nella sua abitazione a Telese Terme, trovandolo in stato confusionale e visibilmente agitato. Inoltre nei pressi del garage i militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato un paio di guanti, una balestra e una freccia dello stesso modello di quella che aveva ferito il vigilante.

Il 23enne, alla vista dei Carabinieri, ha cercato di scappare dimenandosi con calci e pugni, ma è stato bloccato. La vittima, soccorsa dai sanitari del 118 e visitato da personale dell’ospedale di Maddaloni, ha riportato una ferita alla testa e sono stati necessari 3 punti di sutura. L’uomo è stato successivamente ricoverato. Il 23enne arrestato è stato portato al carcere di Benevento a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Tratto da: Il Mattino