Giorno della memoria, a Sanza il Cav. N. H. Attilio De Lisa ricorda le vittime dello Shoah

Al Comue di SANZA domani ricorderà con la sua presenza anche il Cav. N. H. don Attilio De Lisa Presidente Sezione Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Federazione di Salerno . Giornata della Memoria, perchè bisogna ricordare; il 27 gennaio è la giornata della memoria, una ricorrenza riconosciuta dalle Nazioni Unite e celebrata anche in Italia dal 2001 dopo che il parlamento ha votato, nel luglio 2000, la legge per istituire il giorno della memoria. Anche la comunità di Sanza, domenica 26 gennaio 2020 con gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Sanza e con il supporto del Gruppo Teatro Sanza, offriranno una riflessione sul tema attraverso con la lettura di testi che saranno distribuiti alle persone che si recheranno in Chiesa per ricordare le storie ed il martirio del popolo ebraico, le vittime del nazismo e lo sterminio degli ebrei “Shoah”.

In questo giorno, che coincide con l’arrivo nel gennaio del ’45 delle truppe sovietiche nel campo di Auschwitz, l’istituzione di questa giornata del ricordo nei sopravvissuti e della sottovalutazione del fenomeno che almeno fino agli anni Sessanta ha attraversato anche il panorama italiano. Basti ricordare le leggi razziali del 1938 e il dramma dei deportati nei lager. Su iniziativa del Consigliere comunale con delega alla cultura, Antonella Confuorto, la comunità di Sanza, con il parroco don Giuseppe Spinelli che celebrerà la Santa Messa.

Un’iniziativa che vuole aprire un confronto e la riflessione sul tema “Shoah” per non dimenticare. Nei campi trovano la morte oltre 3 milioni di ebrei (che tra fucilati e morti nei ghetti diventano circa 6 milioni), 3.300.000 prigionieri di guerra sovietici, 1 milione di oppositori politici, 500.000 zingari Rom, circa 9.000 omosessuali, 2.250 testimoni di Geova oltre a 270.000 morti tra disabili e malati di mente. Domenica 26 gennaio dunque, una giornata della memoria, per non dimenticare.