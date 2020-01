Giallo a Napoli. Donna ritrovata senza vita nella sua abitazione a Mergellina, era in un lago di sangue. Disposta autopsia

Napoli. I familiari della 66enne Elisabetta Coppola, preoccupati poiché non la sentivano da un po’ di tempo, hanno allertato le forze dell’ordine che, una volta giunti nell’abitazione della donna, l’hanno ritrovata senza vita, riversa su una sedia, con una ferita ad una caviglia ed in un lago di sangue. Ancora non si conoscono le cause del decesso della donna, che viveva da sola, ma potrebbe essersi trattato di morte naturale in seguito ad emorragia in quanto la 66enne era affetta da flebopatia. Inoltre la porta dell’abitazione era chiusa dall’interno e non sono stati rinvenuti segni di effrazione né di tentativi di rapina. Il pm ha, quindi, disposto l’esame autoptico sul cadavere per accertare le cause della morte.