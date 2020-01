Gelaterie d’Italia 2020: c’é Vico Equense

La guida Gelaterie d’Italia 2020 del Gambero Rosso – realizzata con il supporto di Orion – presentata in anteprima al Sigep Fiera di Rimini, raccoglie oltre 350 indirizzi sparsi lungo tutto lo Stivale, alcuni dei quali hanno ottenuto i Tre Coni (il punteggio più alto, l’equivalente per i nostri ispettori di un gelato eccellente). Numeri, certo, che rispetto al complessivo panorama del sottozero nazionale restano esigui: basti pensare che, secondo un’indagine del Centro Studi Cna, l’Italia è diventata una superpotenza del settore, che nel 2017 ha trainato un giro d’affari pari a due miliardi di euro e dato lavoro a 40mila addetti.

Solo 55 gelaterie in tutta Italia sono riuscite ad ottenere la massima valutazione e tra queste c’é la Cremeria Gabriele di Vico Equense, premiando l’esperienza maturata in quarant’anni dalla ditta, operante nel settore eno-gastronomico della Penisola Sorrentina, dando vita a prodotti nuovi, originali e di ottima qualità, offrendo così, dal 1990, anche una nuova linea dedicata alla produzione dei prodotti tipici locali, quali confetture di agrumi ed altre leccornie della “Penisola”, ed in particolare alla produzione del tradizionale liquore di limoni di Sorrento e di Capri.