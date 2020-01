GATTUSO RISCHIO ESONERO CON UN TABELLINO DI MARCIA DA RETROCESSIONE E 4 SCONFITTE CONSECUTIVE

LE DICHIARAZIONI DI RINO GATTUSO NEL POST PARTITA

ll duro sfogo dell’allenatore del Napoli dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina: “Prestazione imbarazzante, c’è da chiedere scusa: così non si può andare avanti, stiamo giocando con il fuoco”. Il Napoli torna in ritiro: “Dobbiamo guardarci in faccia e trovare una soluzione”

Il Napoli ha perso in casa contro la Fiorentina e Gennaro Gattuso sfoga la sua rabbia a fine partita. “E’ stata una prestazione imbarazzante, bisogna chiedere scusa. Siamo stati inguardabili“, le prime parole dell’allenatore del Napoli a fine gara. E poi ancora. “Il primo responsabile sono io: sembrava che ci fossimo incontrati stamattina per la prima volta e questo non va bene. Non ci è riuscito nulla di quello che abbiamo provato in allenamento in settimana. Abbiamo toccato il fondo, anzi siamo sprofondati. Stiamo giocando con il fuoco. Il San Paolo ostile? Siamo dei privilegiati, nessun alibi”.