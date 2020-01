GATTUSO ALLA VIGILIA DELLA PARTITA NAPOLI -JUVE PREDICA CONCRETEZZA

«Abbiamo due tipi di partita, in fase di possesso e non possesso.

Penso che il problema sia stato anche questo, specialmente con squadre che non giocano, con squadre che te la buttano là e ti giocano addosso, diventa problematico.

Allora bisogna capire in quale direzione dobbiamo andare, che cosa vogliamo fare e penso che oggi la cosa più importante, e ce l’ho ben chiara, è che dobbiamo giocare in due fasi: quando abbiamo palla, in un certo modo e quando non abbiamo palla dobbiamo rispettare di più gli avversari, per non perdere troppi uomini. Perché in questo momento in tante partite abbiamo visto che sulle seconde palle quando andiamo a fare pressing ultraoffensivo, ci arriviamo sempre in ritardo, ci allunghiamo spesso e penso che è un qualcosa che non possiamo sottovalutare.