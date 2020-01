GATTUSO DA LA CARICA… UN CUORE AZZURRO CONTRO L’INTER PER RITORNARE A SORRIDERE CON TRE PUNTI

RIFLESSIONI L’ALTRO CALCIO – Rassegna stampa INFO testate locali Campane

Contro l’Inter tutti sperano di vedere in campo una formazione preparata psicologicamente e fisicamente. Un approccio giusto contro una squadra meglio posizionata in classifica puo’ far ritrovare il sorriso e la forza del recupero di posizioni e ambizioni di classifica più adeguate agli investimenti fatti dalla società.

Gattuso da la carica giusta in conferenza stampa per far ritrovare quella fiducia persa in questi mesi e stimolare con intenti concreti l’ambiente freddo in tribuna ed in curva.

Rino Gattuso non fa calcoli e pensa soltanto all’Inter, di scena domani sera al San Paolo.

Il rispetto nei confronti dei nerazzurri è massimo.

“E’ una squadra completa: sa soffrire, ha grande fisicità e poi abbina qualità di gioco. Ha tutte le qualità che mi piacerebbe vedere nel mio Napoli. L’impatto di Antonio Conte è stato incredibile”.

IL NAPOLI E L’INTER DIFFERENZE ?

“Lo svantaggio era impensabile ad inizio stagione – continua Gattuso – il Napoli ha grandi qualità e adesso non dobbiamo guardare la classifica, ma pensare soltanto a raccogliere il lavoro che stiamo facendo durante la settimana. La risposta della squadra è stata incredibile. I giocatori stanno dando tutto a me e al mio staff”.

LA PARTITA

Il Napoli dovrà saper leggere bene i momenti della partita. “Ci sarà da soffrire e non dobbiamo andare in panico. Aiutiamoci tra noi e facciamo anche una corsa in più se serve. Poi ovviamente dobbiamo anche affrontare l’Inter a viso aperto e palleggiare secondo le nostre qualità. Abbiamo preparato tutto. Non dobbiamo avere paura. Tra due o tre partite avremo una visione d’insieme sulla direzione da prendere”.

FABIAN E KOULIBALY.

Lo spagnolo dovrebbe recuperare.

“Non si è allenato benissimo nei giorni scorsi, ma adesso sta bene. Ha sempre dato tutto e io ho fiducia nelle sue qualità. Al momento come vertice basso davanti alla difesa ho lui e Gaetano. Allan ha altre caratteristiche, ha sempre fatto la mezzala”. Niente da fare, invece, per Koulibaly. “Mi ha dato grande disponibilità, ma non è corretto rischiarlo. Non voglio perderlo per lungo tempo. Mertens? E’ tornato in Belgio per qualche giorno, si farà curare dal suo manipolatore. Rientrerà mercoledì. Ha un problema agli adduttori, abbiamo anche fatto una risonanza”. Gattuso non si sbilancia sul mercato, ma aspetta un rinforzo. “A me piace giocare con le coppie e a centrocampo siamo corti. Vedremo cosa succederà”.

LE DICHIARAZIONI ALLA VIGILIA DI GATTUSO

“E’ il mio obiettivo. Ho giocato al San Paolo e non è mai stato uno stadio facile. Dobbiamo riaccendere l’entusiasmo e respirare un’aria diversa. So che il momento difficile, conosco anche le problematiche con le due curve, ma il mio obiettivo è questo. Voglio riportare la gente allo stadio”.

Quale formazione per la partita di domani con l’Inter?

Gennaro Gattuso non ha dubbi, se non quello in difesa legato a Koulibaly assente sicuro.

Difficile il recupero del centrale senegalese, dunque Luperto dovrebbe partire dal primo minuto insieme a Manolas. Ce la fa invece Fabian, nonostante l’influenza. In attacco invece out Mertens: spazio a Callejon-Milik-Insigne. Ecco le probabili formazioni del Corriere dello Sport.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Fabian, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez