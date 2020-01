Gatto salvato da Positanonews con Giada Amendola la “pasionaria” degli animali

Amici degli animali da sempre noi di Positanonews che abbiamo salvato un Gatto con Giada Amendola la “pasionaria” degli animali . Da Positano in Costiera amalfitana a Piano di Sorrento in Penisola sorrentina dove ha trovato casa. Sono bastati dei messaggi e ci siamo messi in contatto , grazie a Giada, col proprietario momentaneo di un gattino che è stato portato in una casa confortevole ed amorevole.