Gallerie in Costiera Amalfitana, Maria Rosaria Sannino: “Progetto impensabile. Ci rivolgeremo all’Unesco”

Il progetto che prevede la realizzazione di tre gallerie, tra Minori, Praiano e Positano, non rende felici gli ambientalisti.

Maria Rosaria Sannino, presidente del Club Unesco Amalfi e fondatrice di Acarbio, ha promesso battaglia contro questo progetto: “È impensabile realizzare queste opere in un territorio così fragile come quello della Costiera amalfitana -ha dichiarato – Le gallerie sono inutili e vanno a modificare e a rendere più instabile l’intero territorio. Ci batteremo contro la loro realizzazione. Non siamo d’accordo, inoltre, a una visione finalizzata ad aumentare il traffico automobilistico in un’area che è inserita da anni nell’elenco di quelle più alto rischio idrogeologico in Europa. Se si continua su questa strada valuteremo di rivolgerci anche all’Unesco.”.

Ricordiamo che gli interventi che la Regione Campania prevede di realizzare in Costiera Amalfitana si concentrano lungo la statale che unisce Vietri a Positano. A questi si aggiunge anche la strada di collegamento della viabilità interna di Minori con la statale 163 Amalfitana. Interventi che gli ambientalisti giudicano altamente invasivi.

Un progetto che in totale dovrebbe costare circa 10 milioni di euro.